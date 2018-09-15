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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 21:54 | Son Güncelleme

6 bilen 2 kişi, 3 milyon 677 bin 658 lira ikramiye kazandı

Sayısal Loto oyununun bin 149'uncu hafta çekilişinde, 6 bilen 2 kişi, 3 milyon 677 bin 658 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 148 kişi 5 bin 541 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 443 kişi 72 lira 85'er kuruş, 3 bilen 154 bin 902 kişi de 11 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlilerin kuponlarını, Bilecik'in Bozüyük ve Edirne'nin Keşan ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 10 milyon 533 bin 135 lira 35 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 40 bin 341 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 139 bin 3 lira 60 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Sayısal Loto Çekildi (2)

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