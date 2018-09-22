Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1151'inci hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 518 bin 355 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 124 kişi 5 bin 696 lira 45'er kuruş, 4 bilen 6 bin 444 kişi 82 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 123 bin 589 kişi de 12 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 5 milyon 254 bin 350 lira 25 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 757 bin 64 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 980 bin 645 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

