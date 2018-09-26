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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 22:51 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 811 bin 148 lira haftaya devretti

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 811 bin 148 lira 91 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 152'nci hafta çekilişinde 5 bilen 47 kişi 7 bin 267 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 825 kişi 91 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 56 bin 165 kişi 12 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 323 bin 449 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 848 bin 367 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 474 bin 355 lira 11 kuruş kamuya aktarılacak.

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü sayısal loto

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