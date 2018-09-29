Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 460 bin 62 lira 48 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 153'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 144 kişi 4 bin 822 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 736 kişi 67 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 138 bin 411 kişi 10 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 2 milyon 690 bin 324 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 727 bin 849 lira 67 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 964 bin 275 lira 18 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
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