Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 447 bin 810 lira 91 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 154'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 106 kişi 3 bin 925 lira 45'er kuruş, 4 bilen 5 bin 44 kişi 62 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 89 bin 845 kişi 9 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, toplam 1 milyon 611 bin 576 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 32 bin 867 lira 38 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 577 bin 627 lira 76 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

