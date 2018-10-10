Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira 34 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 156'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 58 kişi, 6 bin 53 lira 70'er kuruş; 4 bilen 4 bin 796 kişi, 55 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 68 bin 433 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.
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