HABER

Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 22:34 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 545 bin 583 lira 4 kuruş haftaya devretti

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 545 bin 583 lira 4 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 158'inci hafta çekilişinde 5 bilen 91 kişi, 4 bin 731 lira 15'er kuruş; 4 bilen 4 bin 352 kişi, 75'er lira ve 3 bilen 83 bin 939 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

(Bitti)

PARTNERBir Demet bir de benBir Demet bir de ben
Topkapı Sarayı'ndan taht kaçıran Müze Müdürü Yusuf Benli bu kez de yolsuzlukla gündemde! Topkapı Sarayı'ndan taht kaçıran Müze Müdürü Yusuf Benli bu kez de yolsuzlukla gündemde!
Hasta ziyareti için geldiler hastaneyi savaş alanına çevirdiler: Yaralılar varHasta ziyareti için geldiler hastaneyi savaş alanına çevirdiler: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milli piyango sayısal loto

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Duayen fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti

Duayen fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti

Topkapı Sarayı'ndan taht kaçıran Müze Müdürü Yusuf Benli bu kez de yolsuzlukla gündemde!

Topkapı Sarayı'ndan taht kaçıran Müze Müdürü Yusuf Benli bu kez de yolsuzlukla gündemde!

Hasta ziyareti için geldiler hastaneyi savaş alanına çevirdiler: Yaralılar var

Hasta ziyareti için geldiler hastaneyi savaş alanına çevirdiler: Yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı

CHP'de istifa depremi! Manisa'nın Selendi teşkilatı toplu olarak görev bıraktı!

CHP'de istifa depremi! Manisa'nın Selendi teşkilatı toplu olarak görev bıraktı!

İki kuzenden sürpriz single

İki kuzenden sürpriz single

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.