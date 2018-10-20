Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 436 bin 334 lira 85 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 159'uncu hafta çekilişinde 5 bilen 143 kişi, 5 bin 568 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 162 kişi, 73 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 149 bin 590 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.
(Bitti)
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