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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 22:49 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 699 bin 826 lira 56 kuruş haftaya devretti

Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 699 bin 826 lira 56 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bin 164'üncü çekilişte 5 bilen 85 kişi 5 bin 395 lira 80'er kuruş, 4 bilen 4 bin 594 kişi 75 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 88 bin 403 kişi 11'er lira ikramiye kazandı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi sayısal loto

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