HABER

Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 22:18 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 371 bin 358 lira haftaya devretti

Sayısal Loto oyununun bin 179'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 371 bin 358 lira 14 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi, 6 bin 114 lira 20'şer kuruş; 4 bilen 6 bin 271 kişi, 78 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 122 bin 15 kişi, 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 534 bin 185 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 625 bin 176 lira 45 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 908 bin 311 lira 96 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Giresun'a şehit ateşi düştüGiresun'a şehit ateşi düştü
Prof. Dr. Süha Özden: Bu tür depremler münferit olabilecek depremlerProf. Dr. Süha Özden: Bu tür depremler münferit olabilecek depremler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çekiliş milli piyango idaresi sayısal loto

En Çok Okunan Haberler

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Ayşen Gruda'dan korkutan haber!

Ayşen Gruda'dan korkutan haber!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 29 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgula

Talihli rakamlar belli oldu

Denizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralı

Denizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralı

Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

İlber Ortaylı: Sandviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlar

'Bu feci bir şey! Sandviççi dükkanı gibi...'

Erdoğan'dan CHP'ye Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Erdoğan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.