Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun bin 182'nci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 828 bin 193 lira 78 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 4 bin 531'er lira, 4 bilen 3 bin 695 kişi 71 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 68 bin 788 kişi 10 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 351 bin 257 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 865 bin 31 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 484 bin 322 lira 45 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

