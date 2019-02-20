Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1194'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 878 bin 231 lira 44 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 83 kişi 5 bin 281 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 642 kişi 71 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 84 bin 911 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 1 milyon 697 bin 945 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 87 bin 568 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 608 bin 583 lira 48 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
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