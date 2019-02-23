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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 22:18 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen çıkmadı, 6 milyon 543 bin 60 lira 72 kuruş haftaya devretti

Sayısal Loto oyununun 1195. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 543 bin 60 lira 72 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 97 kişi 7 bin 228 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 535 kişi 81 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 719 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 716 bin 289 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 742 bin 347 lira 30 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 973 bin 581 lira 92 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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1195'inci hafta çekilişi milli piyango idaresi sayısal loto

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