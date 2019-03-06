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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 23:07 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 11 milyon 84 bin 741 lira 31 kuruş devretti

Sayısal Loto oyununun 1198'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 11 milyon 84 bin 741 lira 31 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 149 kişi 4 bin 106 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 818 kişi 67 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 123 bin 390 kişi 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 370 bin 124 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 515 bin 952 lira 30 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 849 bin 507 lira 32 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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1198'inci hafta çekilişi milli piyango idaresi sayısal loto

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