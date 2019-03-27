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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 22:22 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 527 bin 396 lira 28 kuruş devretti

Sayısal Loto oyununun 1204'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 527 bin 396 lira 28 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 94 kişi 4 bin 542 lira, 4 bilen 4 bin 497 kişi 71 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 81 bin 451 kişi 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 653 bin 938 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 59 bin 430 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 592 bin 810 lira 49 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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1204'üncü çekilişi milli piyango idaresi sayısal loto

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