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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 22:54 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 860 bin 281 lira 76 kuruş devretti

Sayısal Loto oyununun 1210'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 860 bin 281 lira 76 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 4 bin 530 lira 5 kuruş, 4 bilen 3 bin 697 kişi 74 lira 30 kuruş ve 3 bilen 70 bin 647 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 403 bin 611 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 898 bin 693 lira 17 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 503 bin 87 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi sayısal loto

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