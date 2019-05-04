Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1215'inci hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 162 bin 83 lira 75'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 135 kişi 4 bin 670 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 12 kişi 67 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 789 kişi 10 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Antalya'nın Muratpaşa ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 4 milyon 766 bin 413 lira ikramiye dağıtıldı.

(Bitti)

