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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 22:00 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen 3 kişi, 1 milyon 964 bin 16 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı - Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Ankara, Eskişehir ve Kahramanmaraş'tan yatırıldığı belirtildi

Sayısal Loto oyununun 1227'nci çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 1 milyon 964 bin 16 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 7 bin 733 lira 75'er kuruş, 4 bilen 6 bin 324 kişi 98 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 121 bin 49 kişi 13 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Etimesgut, Eskişehir'in Odunpazarı ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 8 milyon 994 bin 792 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 714 bin 711 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 957 bin 638 lira 56 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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büyük ikramiye milli piyango sayısal loto

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