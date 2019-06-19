Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1228. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 62 bin 61 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 455 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 639 kişi 88 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 729 kişi 12 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 2 milyon 655 bin 152 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 879 bin 761 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 491 bin 694 lira 84 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

