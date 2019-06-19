HABER

Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 22:31 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 62 bin 61 lira 95 kuruş ikramiye kazandı

Sayısal Loto oyununun 1228. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 62 bin 61 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 455 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 639 kişi 88 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 729 kişi 12 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 2 milyon 655 bin 152 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 879 bin 761 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 491 bin 694 lira 84 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

Overclock tutkunları buna bayılacaksınız! Overclock tutkunları buna bayılacaksınız!
Bakan Selçuk, Büro Memur-Sen İstanbul Buluşması’na katıldıBakan Selçuk, Büro Memur-Sen İstanbul Buluşması’na katıldı
Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar varMeteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi sayısal loto

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Muğla'da minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

SON DAKİKA! Yeni Askerlik Yasası'nda tarih belli oldu

Yeni Askerlik Yasası tarihi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.