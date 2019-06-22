Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1229. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 896 bin 236 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 167 kişi 4 bin 293 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 209 kişi 74 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 624 kişi 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Küçükçekmece ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 4 milyon 481 bin 176 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 485 bin 835 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 829 bin 847 lira 51 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

