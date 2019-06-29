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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 21:50 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 892 bin 280 lira 60 kuruş devretti

Sayısal Loto oyununun 1231. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 892 bin 280 lira 60 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 99 kişi 7 bin 463 lira 25'er kuruş, 4 bilen 6 bin 215 kişi 89 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 116 bin 574 kişi 12 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 769 bin 765 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 530 bin 767 lira 6 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 854 bin 866 lira 44 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi sayısal loto

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