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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 22:20 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 335 bin 651 lira 60 kuruş ikramiye kazandı

Sayısal Loto oyununun 1236. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 335 bin 651 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 4 bin 961 lira 55'er kuruş, 4 bilen 4 bin 862 kişi 83 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 74 kişi 12 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte, toplam 6 milyon 344 bin 911 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 109 bin 274 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 620 bin 143 lira 41 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi sayısal loto

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