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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 21:45 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen 2 kişi, 929 bin 500 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı

Sayısal Loto oyununun 1237. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 929 bin 500 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 140 kişi 5 bin 313 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 296 kişi 76 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 125 bin 847 kişi 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Osmaniye'nin merkez ve Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte, toplam 4 milyon 647 bin 488 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 542 bin 906 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 860 bin 645 lira 97 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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büyük ikramiye ikramiye milli piyango sayısal loto

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