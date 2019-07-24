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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 22:47 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 106 bin 221 lira 5 kuruş ikramiye kazandı

Sayısal Loto oyununun 1238'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 106 bin 221 lira 5 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 72 kişi 6 bin 146 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 724 kişi 89 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 66 bin 789 kişi 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 2 milyon 765 bin 549 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 916 bin 383 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 512 bin 138 lira 83 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi sayısal loto

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