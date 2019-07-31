Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1240. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 37 bin 480 lira 51 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi, 6 bin 587 lira 5'er kuruş, 4 bilen 4 bin 85 kişi, 90'ar lira ve 3 bilen 75 bin 396 kişi, 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 827 bin 700 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 9 bin 244 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 564 bin 106 lira 6 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

