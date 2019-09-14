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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 22:48 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen 3 kişi, 1 milyon 35 bin 671 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı

Sayısal Loto oyununun 1253. çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 1 milyon 35 bin 671 lira 10'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 193 kişi 4 bin 66 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 948 kişi 85 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 125 bin 854 kişi ise 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam, 6 milyon 49 bin 580 lira ikramiye dağıtıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların İstanbul'un Bakırköy ve Beşiktaş ile İzmir'in Konak ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi sayısal loto

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