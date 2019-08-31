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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 31 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 23:00 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1249. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 525 bin 859 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. İşte, MPİ 31 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 31 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 17, 22, 36, 43 ve 44 olarak belirlendi.

31 AĞUSTOS 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

sayısal

BÜYÜK İKRAMİYE ANKARA VE DENİZLİ'YE ÇIKTI

Sayısal Loto oyununun 1249. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 525 bin 859 lira 20'şer kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 369 lira 5'er kuruş, 4 bilen 6 bin 778 kişi 84 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 554 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Etimesgut ve Denizli'nin Honaz ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte, toplam 5 milyon 916 bin 904 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 583 bin 808 lira 33 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 884 bin 317 lira 77 kuruş kamuya aktarılacak.

(AA)

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