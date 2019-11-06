Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 6 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango \u0130daresi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 8, 17, 18, 20, 29 ve 44 olarak belirlendi.\n6 KASIM SAYISAL LOTO SONU\u00c7LARI\n\n Bankac\u0131l\u0131kta yeni ak\u0131m! Art\u0131k bankaya gitmeden...4 karde\u015fin \u00f6l\u00fcm\u00fcnde korkun\u00e7 \u015f\u00fcphe (2) - Yeniden13 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131yla ili\u015fkisi olan genci \u00f6ld\u00fcren baba tutukland\u0131
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