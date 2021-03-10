Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 10 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

Her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi duyurulan Sayısal Loto sonuçları açıklandı. MP TV, YouTube, ve Milli Piyango’nun resmi web sitesinde açıklanan Çılgın Sayısal Loto sonuçları şans oyunlarında büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 10 Mart Sayısal Loto Sonuçları şanslı rakamları kaç oldu? İşte, 10 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları!

**ÇILGIN SAYISAL LOTO 10 MART SONUÇLARI

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Milli Piyango İdaresi tarafından duyurulan Çılgın Sayısal Loto'nun şanslı rakamları bugün "4, 23, 30, 49, 53, 87, 22" oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

