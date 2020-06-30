Sayısal Loto çekilişlerinde inanılmaz olay! 3,5 trilyonda bir ihtimal gerçekleşti

6 Haziran'daki çekilişte 5-11-24-39-41-44 şanslı numaralar ilan edildi. 27 Haziran'da ise 5-11-24-30-39-41 sayıları küreden düştü. Her iki çekilişte de 5-11-24-39- 41 numaralar çıktı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise "Bu durum 3,5 trilyonda bir ihtimal" diyerek olayı değerlendirdi.

'3.5 TRİLYONDA BİR İHTİMAL'

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; 27 Haziran çekilişinde 644 kişi 5 numarayı bilerek 995'er bin lira kazandı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konuya ilişkin "20 gün ara ile iki çekiliş yapılıyor ve 6 numaradan 5'i aynı çıkıyor. Bu durum 3,5 trilyonda bir ihtimal." ifadelerini kullandı.



