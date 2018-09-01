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Sayısal Loto sonuçları - 1 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 08:14 | Son Güncelleme

1 Eylül Sayısal Loto sonuçları için Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1145. çekilişi yapılacak. Son çekilişte Sayısal Loto'da altı bilen bir kişi 868.333,40 TL kazanmıştı. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? Sayısal Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir ve Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları - 1 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 1 Eylül Cumartesi, son çekilişten devreden ikramiye yok. 6 bilen bir kişi 868 bin lira ikramiyenin sahibi oldu. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 1,5 milyonu aşması bekleniyor. Peki Sayısal Loto saat kaçta çekilecek, sonuçlar ne zaman belli olacak? Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 1 Eylül Cumartesi günü 1145. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 1 Eylül çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

1 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1145. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1145. çekiliş Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI!

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir.

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1144. SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİN ŞANSLI SAYILARI: 1 - 2 - 13 - 28 - 39 - 46

Sayısal Loto 1144. çekilişinde altı bilen bir kişi çıktı ve 863 bin 333 lira 40 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre talihli kuponunu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.

Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 60 kişi 6 bin 95 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 313 kişi 82 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 64 bin 697 kişi 12'şer TL ikramiye alacaklar.

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SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2018'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

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