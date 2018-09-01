Sayısal Loto sonuçları - 1 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 1 Eylül Cumartesi, son çekilişten devreden ikramiye yok. 6 bilen bir kişi 868 bin lira ikramiyenin sahibi oldu. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 1,5 milyonu aşması bekleniyor. Peki Sayısal Loto saat kaçta çekilecek, sonuçlar ne zaman belli olacak? Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi? Bugün yani 1 Eylül Cumartesi günü 1145. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Sayısal Loto 1 Eylül çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15) 1 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 1145. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1145. çekiliş Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI! Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor. Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir. Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir. GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 1144. SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİN ŞANSLI SAYILARI: 1 - 2 - 13 - 28 - 39 - 46 Sayısal Loto 1144. çekilişinde altı bilen bir kişi çıktı ve 863 bin 333 lira 40 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre talihli kuponunu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.