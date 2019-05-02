Sayısal Loto sonuçları 1 Mayıs: İşçi bayramında kazanan yok!

Hafta içinin Sayısal L oto sonuçları belli oldu ve tam da İşçi Bayramı’na denk gelen çekilişten büyük ikramiye talihlisi çıkmadı. Böylece Cumartesi yapılacak Sayısal Loto çekilişine 827 bin TL devretti. Peki 3, 4 ve 5 bilenler ne kadar para alacaklar? İşte 1214. Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 11, 18, 20, 25 ve 33 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1214'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 827 bin 298 lira 24 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 92 kişi 3 bin 786 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 60 kişi 64 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 71 bin 804 kişi 10 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 177 bin 93 lira ikramiye dağıtıldı.

