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Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim 2018: Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira devretti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 07:12 | Son Güncelleme

10 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 1156. Sayısal Loto çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. Sayısal Loto'da son çekilişte bir kişi 5.2 milyon liralık ikramiye kazanmıştı. Heyecanla oynanan Sayısal Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Büyük ikramiyenin hayalini kuranlar Sayısal Loto kazandıran numaraları ile kaç bildiklerini öğrendiler. Sayısal Loto sonuçları ve çekilişe dair tüm detaylar haberimizde.

Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim 2018: Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira devretti!

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. 10 Ekim 2018 tarihli Sayısal Loto çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. Ankara Balgat'ta noter huzurunda yapılan 1156. Sayısal Loto çekilişi ile kazandıran altı numara belirlendi. Son çekilişte bir kişinin 5.2 milyon lira kazanması Sayısal Loto umutlarını artırdı. Büyük ikramiye hayaliyle oynanan Sayısal Loto kuponları ile sonuçların açıklanması bekleniyordu. Fakat Sayısal Loto'da altı bilen çıkmadı ve 833 bin 420 lira ikramiye Cumartesi akşamına devretti. İşte dün akşam yapılan Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve tüm detaylar...

10 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1156. hafta kazandıran numaralarI: 3, 12, 30, 41, 43 , 48

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira 34 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 156'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 58 kişi, 6 bin 53 lira 70'er kuruş; 4 bilen 4 bin 796 kişi, 55 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 68 bin 433 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

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GEÇEN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

SAYISAL LOTO 1155. ÇEKİLİŞİN NUMARALARI: 1 - 5 - 25 - 35 - 47 - 48

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1155. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçları mpi.gov.tr sitesinde yayınlandı. Bu akşam yapılan çekilişte altı bilen bir kişi 5 milyon 276 bin 683 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. Talihlinin kuponunu Manisa'nın Akhisar ilçesinden yatırdığı açıklandı.

6 Ekim Sayısal Loto çekilişinde ikramiyelerin dağılıımı ise şöyle; 5 bilen 134 kişi 5 bin 746 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 362 kişi 78 lira 75'er kuruş ile 3 bilen 135 bin 613 kişi 12 lira beşer kuruş alacaklar.

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. tarihinde vefat etmiştir.

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılmaktadır. Aynı kolonda 1'den 49'a kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam da tutturulduğunda o hafta belirlenen büyük ikramiyenin hak sahibi olunmuş olur. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen fiyatı kolon 1.5 TL'dir.

Sayısal Loto'da dağıtılan en düşük ikramiye ise (10. hafta) 18 Ocak 1997 tarihinde 7.874,23 TL ile 13 kişiye isabet etmiştir. İlgili Sayısal Loto çekilişinde çıkan sayılar 5-11-24-29-41-45'tir.

Sayısal Loto'da matematiksel olarak oynanabilir 49'da 6 toplam olasılık kombinasyonu 13.983.816 'dir. Yani 6 bilme şansı yaklaşık 14 milyonda birdir.

SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYELER NEREDEN ÖDENİYOR?

Sayısal Loto 6/49 oyununda;

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

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