Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim 2018: Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira devretti!

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. 10 Ekim 2018 tarihli Sayısal Loto çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. Ankara Balgat'ta noter huzurunda yapılan 1156. Sayısal Loto çekilişi ile kazandıran altı numara belirlendi. Son çekilişte bir kişinin 5.2 milyon lira kazanması Sayısal Loto umutlarını artırdı. Büyük ikramiye hayaliyle oynanan Sayısal Loto kuponları ile sonuçların açıklanması bekleniyordu. Fakat Sayısal Loto'da altı bilen çıkmadı ve 833 bin 420 lira ikramiye Cumartesi akşamına devretti. İşte dün akşam yapılan Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve tüm detaylar...

10 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1156. hafta kazandıran numaralarI: 3, 12, 30, 41, 43 , 48

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira 34 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 156'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 58 kişi, 6 bin 53 lira 70'er kuruş; 4 bilen 4 bin 796 kişi, 55 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 68 bin 433 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.