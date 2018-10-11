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Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim: Yeni bir devir serisi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

10 Ekim tarihli Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Bir önceki Sayısal Loto çekilişinde kazanılan dev ikramiyeden sonra sıradaki çekilişte 6 bilen çıkmadı. Yani belki de yeni bir devir serisine başlanılmış oldu. Şimdi sıradaki Sayısal Loto sonuçlarından da devir çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. İşte 10 Ekim akşamının yani 1156. çekilişin Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim: Yeni bir devir serisi mi?

MPİ’nin haftada iki kez çekilen ve en popüler oyunlarından olan Sayısal Loto’nun son çekilişinde ne oldu? 10 Ekim tarihli Sayısal Loto sonuçları açıklandı ve noter huzurunda yapılan çekilişten büyük ikramiye talihlisi çıkmadı. 6 bilenin olmadığı 10 Ekim akşamında sıradaki çekilişi 833 bin TL devretti. Şimdi Cumartesi günü çekilecek ve katılımın daha yüksek olması beklenen 1157. Çekilişte ne olacağı merak ediliyor. İşte 10 Ekim akşamı çekilen 1156. Nolu çekilişin sonuçları...

1156. çekilişin numaraları: 3, 12, 30, 41, 43, 48

Sayısal Loto'nun bu çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira 34 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 156'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 58 kişi, 6 bin 53 lira 70'er kuruş; 4 bilen 4 bin 796 kişi, 55 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 68 bin 433 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

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