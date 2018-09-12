HABER

Sayısal Loto sonuçları 12 Eylül: Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

12 Eylül Sayısal Loto sonuçları, bu akşam yapılacak 1148. çekiliş ile belli olacak. Son çekilişte altı bilen olmadığı için Sayısal Loto'da 4 milyon 283 bin lira etmişti. Büyük ikramiyenin altı milyonu bulacak olması nedeniyle çekiliş saati heyecanla beklenmeye başlandı. Fakat Çarşamba günleri Şans Topu çekilişi olması sebebiyle Sayısal Loto saat kaçta çekilecek merak ediliyor. Sayısal Loto çekilişi canlı yayın bağlantısı ve Sayısal Loto sonuçları detayları ile haberimizde.

Sayısal Loto sonuçları 12 Eylül: Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

12 Eylül Sayısal Loto sonuçları, bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek 1148. çekiliş ile belli olacak. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak Sayısal Loto çekilişine devir eden ikramiye 4 milyon 283 bin lira. Son Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine olmamış ve 3. kez devir etmişti. Çarşamba günleri yapılan Sayısal Loto çekilişi, Şans Topu çekilişi ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle takipçilerinin kafasını karıştıyor. Sayısal Loto çekilişi saat kaçta diye merak ediyorlar. Sayısal Loto çekilişi canlı yayın bağlantı ve anlık olarak güncellenen Sayısal Loto sonuçları haberimizde.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

  1. Sayısal Loto çekilişi, Ankara'nın Balgat ilçesindeki Milli Piyango İdaresi binasında yapılacak. Canlı yayında yapılacak çekilişte noter ve çekiliş komitesi de hazır bulunacak. Sayısal Loto çekilişi, Çarşamba günleri saat 21.40'da başlıyor. Aşağıdaki linkten bu çekilişi canlı olarak izleyebilir ve çıkan numaralar ile Sayısal Loto kuponunuzu anlık olarak sorgulayabilirsiniz.

1148. SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (21.40)

12 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

  1. Sayısal Loto çekilişi ile haftanın sayıları belirlendikten sonra sonuçlar da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, aşağıdaki verdiğimiz link üzerinde 12 Eylül Sayısal Loto sonuçlarını güncelleyecek. Çekilişten yaklaşık 20 dakika sonra yani saat 22.00'dan sonra Sayısal Loto sonuçlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

12 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI (22.00)

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

  1. çekilişin sayıları: 16 - 19 - 23 - 30 - 31 - 44

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 283 bin 143 lira 28 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 147'nci hafta çekilişinde 5 bilen 136 kişi 5 bin 482 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 755 kişi 72 lira 55'er kuruş, 3 bilen 144 bin 251 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 2 milyon 887 bin 752 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 853 bin 983 lira 60 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 35 bin 38 lira 39 kuruş kamuya aktarılacak.

sayisal-loto-sonuclari

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık

SAYISAL LOTO'DA 2018'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

PARTNERİdeal Kilomuzu Nasıl Belirleriz?İdeal Kilomuzu Nasıl Belirleriz?
Judo hocasına "taciz" suçlamasıJudo hocasına "taciz" suçlaması
Türkiye'deki Suriyeliler, İdlib'deki yakınlarının hayatından endişe ediyorTürkiye'deki Suriyeliler, İdlib'deki yakınlarının hayatından endişe ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto sayısal loto sonuçları Sayısal Loto Sonucu milli piyango 12 eylül 2018

En Çok Okunan Haberler

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

İlginizi Çekebilir

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli antrenörün çocuk tacizi skandalı patladı!

Milli antrenörün çocuk tacizi skandalı patladı!

12 Eylül Şans Topu sonuçları: 900. hafta Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

12 Eylül Şans Topu sonuçları: 900. hafta Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Yavru kediye cinsel istismar davası yarın görülecek!

Yavru kediye cinsel istismar davası yarın görülecek!

Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.