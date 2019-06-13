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Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran: Devir sayısı 3 oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 08:51 | Son Güncelleme

12 Haziran tarihli 1226. Sayısal Loto çekilişinden büyük ikramiye talihlisi çıkmadı. Böylece 3.8 milyonluk büyük ikramiye meblağı hafta sonu yapılacak 1227. Sayısal Loto çekilişine devretti. İşte 12 Haziran Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları...

Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran: Devir sayısı 3 oldu!

Hafta içinin Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve çekilişten büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. MPİ’nin paylaştığı rakamlara göre bu devir ile 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak çekilişe 3.8 milyon TL ikramiye devretti. Peki 3, 4 ve 5 bilenler ne kadar para alacaklar? İşte 12 Haziran Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, son çekilişte kazandıran numaralar 3, 12, 18, 31, 33 ve 43 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1226.ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 823 bin 544 lira 70 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 90 kişi 5 bin 649 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 964 kişi 77 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 88 bin 11 kişi 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 905 bin 787 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 51 bin 496 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 588 bin 206 lira 86 kuruş kamuya aktarılacak.

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