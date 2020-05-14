Sayısal Loto sonuçları 13 Mayıs: Devir serisi sürüyor, büyük ikramiye 4 milyonu aştı!

Hafta ortasının Sayısal Loto sonuçları 13 Mayıs gecesi yapılan çekiliş ile belli oldu. Bir önceki çekilişte de büyük ikramiye kazanan çıkmamıştı ki bir kez daha devir gerçekleşti. 4 kez devreden Sayısal Loto’da, Cumartesi günkü çekilişe de 4 milyon TL’den fazla büğtük ikramiye devretti. Bu da Cumartesi günkü çekilişe katılımı artıracaktır. İşte 13 Mayıs 2020 tarihli 1322’inci Sayısal Loto sonuçları, ikramiye dağılımı ve çekilişte çıkan numaralar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 8, 10, 24, 30 ve 37 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1322. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 389 bin 284 lira 84 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 81 kişi 6 bin 175 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 357 kişi 86 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 79 bin 817 kişi 12 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

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