Sayısal Loto sonuçları 15 Ağustos çekilişi! MPİ canlı yayın izle

Kural değişikliği ile yenilenen Sayısal Loto son çekilişte 9 devirlik büyük ikramiyesini dağıtmıştı. Bu akşam da devir serisi sonrası ilk Sayısal Loto sonuçları için çekiliş yapılacak. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş gerek noter huzurunda gerekse de canlı yayında gerçekleştirilecek. Yen i bir devir serisi başlayacak mı merak ediliyor. İşte 15 Ağustos Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 21.40'TA
15 Ağustos tarihli 1139. Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Bu çekilişin numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek canlı çekiliş saat 21.40'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
Sayısal Loto 15 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.40)
Haftanın 6 numarası çekildikten sonra 1139. Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını Çarşamba günleri saat 21.40 ile 22.00 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
1139. Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (22.40’dan sonra)
Sayısal Loto'nun 1139. çekilişinde kazandıran numaralar 9 - 15 - 16 - 21 - 32 – 33 oldu. Haftanın numaraları çekildikten sonra 1139. çekiliş ile Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Haftanın sayıların doğru tahmin eden iki kişi, 8 milyon 625 bin 853 lira 15'er kuruş kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre talihlilerin kuponlarını İstanbul Bahçelievler ile İzmir Bornovo'daki bayilerden yatırdığı öğrenildi.
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