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Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 4 devirli ikramiye ikiye bölündü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 09:26 | Son Güncelleme

1149. Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve 4 çekiliştir devrederek biriken 7,5 milyon TL iki talihliye bölüştürüldü. MPİ’nin paylaştığı Sayısal Loto sonuçlarına göre kuponlarını Bilecik ve Edirne’den dolduran iki talihli 3.6’şar milyon TL büyük ikramiye kazandılar. İşte büyük ikramiye ile beraber 3, 4, 5 bilenlerin alacakları ikramiye tutarları ve 15 Eylül Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 4 devirli ikramiye ikiye bölündü!

Son 4 çekilişte gerçekleşen devirden sonra 15 Eylül Sayısal Loto sonuçları iki talihliye büyük ikramiye kazandırdı. 4 devir ile büyük ikramiye havuzunda toplanan 7,5 milyonluk büyük ikramiye biri Edirne diğeri Bilecik’ten kupon dolduran iki talihli arasında bölündü. Peki ya 3, 4 ve 5 bilenler? İşte 15 Eylül Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

1149. çekilişin numaraları: 4 - 20 - 25 - 30 - 43 – 44

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen iki kişi, 3 milyon 677 bin 658 lira 85'er kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada talihlilerin kuponlarını Bilecik'in Bozüyük ilçesi ve Edirne'nin Keşan ilçesindeki bayilerden yatırdıkları öğrenildi.

15 Eylül Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 148 kişi 5 bin 541 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 443 kişi 72 lira 85'er kuruş, 3 bilen 154 bin 902 kişi 11 lira 25'er kuruş kazandılar.


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