Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 7,5 milyon liralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (En çok çıkan sayılar)

15 Eylül Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Çarşamba günü yapılan çekilişte altı bilen olmayınca 5 milyon 407 bin 619 lira devretmişti. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 7,5 milyon TL olması bekleniyor. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi?
Bugün yani 15 Eylül Cumartesi günü 1149. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
Sayısal Loto 15 Eylül çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 1149. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
1149. çekiliş Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 407 bin 619 lira 18 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 148'inci hafta çekilişinde 5 bilen 90 kişi 5 bin 262 lira 55'er kuruş, 4 bilen 4 bin 417 kişi 80 lira 45'er kuruş, 3 bilen 85 bin 956 kişi 11 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 1 milyon 834 bin 662 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 175 bin 915 lira 21 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 657 bin 586 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.
Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Sayısal Loto'da devir sınırı kaldırılması ve haftada iki kez çekilmesi sonrasında heyecan daha da arttı. Sayısal Loto'nun devreden son dört çekilişinde çıkan sayılar çekilişi sırasına göre şu şekilde;
03 - 26 - 31 - 34 - 44 - 48
16 - 19 - 23 - 30 - 31 - 44
06 - 07 - 09 - 14 - 26 - 35
03 - 09 - 21 - 25 - 30 - 38
Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık.
SAYISAL LOTO'DA 2018'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.
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