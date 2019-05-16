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Sayısal Loto sonuçları 15 Mayıs: Devir miktarı 3 milyon TL’yi geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 08:50 | Son Güncelleme

15 Mayıs tarihli 1218. Sayısal Loto çekilişinden büyük ikramiye talihlisi çıkmadı. 3. devirin gerçekleştiği çekilişte büyük ikramiye miktarı 3 milyon TL’yi aştı. İşte 1218. Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları...

Sayısal Loto sonuçları 15 Mayıs: Devir miktarı 3 milyon TL’yi geçti!

Hafta içinin Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve çekilişten büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. MPİ’nin paylaştığı rakamlara göre bu 3. devir ile 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacak çekilişe 3 milyon TL’den fazla ikramiye devretti. Peki 3, 4 ve 5 bilenler ne kadar para alacaklar? İşte 1218. Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 10, 29, 33, 41 ve 48 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1218'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 120 bin 1 lira 55 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 82 kişi 4 bin 826 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 46 kişi 73 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 73 bin 212 kişi 11 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 533 bin 239 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 981 bin 655 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 549 bin 549 lira 45 kuruş kamuya aktarılacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Özel sektöre devredildikten sonra ikramiye devir görüyor ne hikmetse
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