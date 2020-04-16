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Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan: 2 milyon TL’yi aşan devir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 10:46 | Son Güncelleme

Hafta ortasının Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve devir serisi 3’e çıktı. MPİ’nin açıkladığı Sayısaı Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye havuzu 2 milyon TL’yi geçti. İşte 15 Nisan 2020 tarihli 1310’uncu Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan: 2 milyon TL’yi aşan devir!

Hafta ortasının Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan gecesi yapılan çekiliş ile belli oldu. Geçtiğimiz 2 çekilşte olduğu gibi yine 6 bilen olmayınca 18 Nisan Cumartesi gnü yapılacak çekilişe 2 milyon TY’den fazla ikramiye devretti. İşte 15 Nisan 2020 tarihli 1314’üncü Sayısal Loto sonuçları, ikramiye dağılımı ve çekilişte çıkan numaralar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 26, 34, 44, 46 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1314. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 342 bin 817 liralık ikramiye haftaya devretti.

Çekilişte 5 bilen 56 kişi 7 bin 211 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 285 kişi 92 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 60 bin 801 kişi de 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ


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