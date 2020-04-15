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Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan canlı yayını izle: Çekiliş saat kaçta yapılacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 12:31 | Son Güncelleme

15 Nisan tarihli Sayısal Loto sonuçları bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak. Son sefer kimse 6 bilemediği için 1 milyon 333 bin TL devretmişti. Bu çekilişte de büyük ikrmaiyenin 3 milyon TL’ye yaklaşması bekleniyor. Peki canlı Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak ve sonuçlar saat kaçta belli olacak? İşte 15 Nisan Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

Sayısal Loto sonuçları 15 Nisan canlı yayını izle: Çekiliş saat kaçta yapılacak?

Milli Piyango İdaresi’nin şans oyunları çekilişleri koronavirüs günlerinde de devam ediyor. Bu akşam 15 Nisan Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda ve online canlı yayında belli olacak. Peki Büyük ikramiyenin 3 milyon TL’ye yaklaşması beklenen Sayısal Loto’da 1314. çekiliş saat kaçta yapılacak ve sonuçlar ne zaman ilan edilecek. İşte 8 Nisan Sayısal Loto sonuçları ve canlı yayın ile ilgili detaylar...

15 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

Çarşamba akşamları Sayısal Loto çekilişi saat 20.45’te online canlı yayında gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto numaralarını en çabuk, aşağıda linkini paylaştığımız canlı yayını takip ederek öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto canlı yayını için tıklayınız (Çekiliş saati: 20.45)

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 15 NİSAN

Milli Piyango idaresi Sayısal Loto sonuçlarını çekilişi yapılmasından 15 ila 30 dakika arasında resmi sitesinden yayımlıyor. MPİ sonuçları ilan eder etmez Mynet’in Sayısal Loto sonuçları sayfasından sorgulama yaparak büyük ikramiye kazanan olup olmadığını, yoksa devir miktarını; 3, 4, 5 ve 6 bilenlerin alacağı ikramiye miktarlarını öğrenebilirsiniz.

15 Nisan Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız

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