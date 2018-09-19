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Sayısal Loto sonuçları 19 Eylül: Çekiliş canlı yayında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 08:18 | Son Güncelleme

Bugünkü Sayısal Loto çekilişi büyük ikramiye dağıtımı sonrasına denk geldi. Devir olmadığı için katılımın önceki çekilişlere göre daha az olması bekleniyor. Peki Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte 1150’inci Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

Sayısal Loto sonuçları 19 Eylül: Çekiliş canlı yayında!

Haftanın ortasının Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekilişte devir serisinin bitmesi sonrası yeni bir başlangıç yapılacak. Şimdi büyük ikramiye Cumartesi gününe kalacak mı yoksa bu akşam 6 tutturan olacak mı merak ediliyor. Ayrıca bu akşam 19 Eylül Milli Piyango çekilişi de gerçekleştirilecek. İşte 19 Eylül tarihli 1150. Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar...

SAYISAL LOTO 21.40'TA ÇEKİLECEK

19 Eylül tarihli 1150. Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Bu çekilişin numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek canlı çekiliş saat 21.40'ta başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 19 Eylül çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.40)

19 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın 6 numarası çekildikten sonra 1146. Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını Çarşamba günleri saat 21.40 ile 22.00 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1150. Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (22.40’dan sonra)

Milli Piyango sorgula: 19 Eylül 2018 Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi (MPİ canlı çekiliş izle)Milli Piyango sorgula: 19 Eylül 2018 Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi (MPİ canlı çekiliş izle)

ÖNCEKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNİN SONUÇLARI

  1. çekilişin numaraları 4 - 20 - 25 - 30 - 43 – 44 oldu. Sayısal Loto çekilişinde altı bilen iki kişi, 3 milyon 677 bin 658 lira 85'er kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada talihlilerin kuponlarını Bilecik'in Bozüyük ilçesi ve Edirne'nin Keşan ilçesindeki bayilerden yatırdıkları öğrenildi.

15 Eylül Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 148 kişi 5 bin 541 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 443 kişi 72 lira 85'er kuruş, 3 bilen 154 bin 902 kişi 11 lira 25'er kuruş kazandılar.

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