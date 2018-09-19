Sayısal Loto sonuçları 19 Eylül: Çekiliş canlı yayında!

Haftanın ortasının Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekilişte devir serisinin bitmesi sonrası yeni bir başlangıç yapılacak. Şimdi büyük ikramiye Cumartesi gününe kalacak mı yoksa bu akşam 6 tutturan olacak mı merak ediliyor. Ayrıca bu akşam 19 Eylül Milli Piyango çekilişi de gerçekleştirilecek. İşte 19 Eylül tarihli 1150. Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar...
SAYISAL LOTO 21.40'TA ÇEKİLECEK
19 Eylül tarihli 1150. Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Bu çekilişin numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek canlı çekiliş saat 21.40'ta başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
Sayısal Loto 19 Eylül çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.40)
Haftanın 6 numarası çekildikten sonra 1146. Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını Çarşamba günleri saat 21.40 ile 22.00 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
1150. Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (22.40’dan sonra)
15 Eylül Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 148 kişi 5 bin 541 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 443 kişi 72 lira 85'er kuruş, 3 bilen 154 bin 902 kişi 11 lira 25'er kuruş kazandılar.
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