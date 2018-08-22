Sayısal Loto sonuçları! 22 Ağustos Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 22 Ağustos Çarşamba, son çekilişten devreden ikramiye yok. Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişinde bir talihli, devirli olan ikramiyeyi tek başına kazanmıştı. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Sayısal Loto bu hafta devir edecek mi? Bugün yani 22 Ağustos Çarşamba günü 1142. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.40'ta başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Sayısal Loto 22 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.40) 22 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 1142. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.40 ile 22.00 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1142. çekiliş Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (22.00) SON SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SAYISAL LOTO 1141. ÇEKİLİŞİN KAZANDIRAN SAYILARI: 4 - 12 - 19 - 30 - 33 - 47 Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi 2 milyon 665 bin 319 lira 55 kuruş olan büyük ikramiyeyi kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama göre altı bilen talihli kuponunu Erzurum'un Palandöken ilçesindeki bir bayiden yatırdığı öğrenildi. Sayısal Loto bin 141. hafta çekilişinde 5 bilen 145 kişi 5 bin 171 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 837 kişi 72 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 141 bin 865 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak. **SAYISAL LOTO ÇARŞAMBA VE CUMARTESİ GÜNLERİ ÇEKİLİYOR Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor.

SAYISAL LOTO'DA DEVİR SINIRI KALDIRILDI! Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir. Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir. Bu kural sonrasında Sayısal Loto, tam 9 kez devir etmiş, 10. çekilişte iki talihli 17 milyon liraya çıkan büyük ikramiyeyi paylaşmıştı. SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık