Sayısal Loto sonuçları 22 Eylül: Devirli ikramiye tek kişiye gitti!

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Çarşamba açıklanan Sayısal Loto sonuçlarından devir çıkmıştı. 22 Eylül Sayısal Loto sonuçları için yapılan çekilişten de bu devirli büyük ikramiyeyi kazanan bir kişi çıktı. Afyonkarahisar'dan kupon yatıran talihli 2,5 milyonu aşan bir ikramiye kazandı. İşte son Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...
Bugün yani 22 Eylül Cumartesi günü 1151. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. İşte 1151. Sayısal Loto çekilişinin kazandıran numaraları...
Haftanın numaraları çekildikten sonra 1151. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını açıkladı. Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen bir kişi 2 milyon 518 bin 355 lira 95 kuruş kazandı. Kazanan kişinin kuponunu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.
Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 124 kişi 5 bin 696 lira 45'er kuruş, 4 bilen 6 bin 444 kişi 82 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 123 bin 589 kişi 12 lira onar kuruş alacaklar.
SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI!
Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor.
Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.
Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir.
Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 150'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 32, 33, 37, 43 ve 48 olarak belirlendi.
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 841 bin 447 lira 59 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 150'nci hafta çekilişinde 5 bilen 52 kişi 6 bin 814 lira 15'er kuruş, 4 bilen 3 bin 93 kişi 86 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 60 bin 297 kişi 12 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 1 milyon 372 bin 887 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 880 bin 283 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 492 bin 74 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.
Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık
SAYISAL LOTO'DA 2018'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
38 - 158 kez
18 - 156 kez
21 - 151 kez
1, 16 ve 36 149 kez
40 - 148 kez
26 - 147 kez
17, 22, ve 32 - 144 kez
41 ve 47 - 143 kez
9 - 142 kez
12 - 141 kez
14 - 139 kez
8 - 138 kez
2, 3, 5 ve 30 - 137 kez
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.
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