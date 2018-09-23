Sayısal Loto sonuçları 22 Eylül: Devirli ikramiye tek kişiye gitti!

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Çarşamba açıklanan Sayısal Loto sonuçlarından devir çıkmıştı. 22 Eylül Sayısal Loto sonuçları için yapılan çekilişten de bu devirli büyük ikramiyeyi kazanan bir kişi çıktı. Afyonkarahisar'dan kupon yatıran talihli 2,5 milyonu aşan bir ikramiye kazandı. İşte son Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

22 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Bugün yani 22 Eylül Cumartesi günü 1151. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. İşte 1151. Sayısal Loto çekilişinin kazandıran numaraları...

1 - 4 - 12 - 27 - 46 - 49

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1151. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını açıkladı. Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen bir kişi 2 milyon 518 bin 355 lira 95 kuruş kazandı. Kazanan kişinin kuponunu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.

Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 124 kişi 5 bin 696 lira 45'er kuruş, 4 bilen 6 bin 444 kişi 82 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 123 bin 589 kişi 12 lira onar kuruş alacaklar.