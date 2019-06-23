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Sayısal Loto sonuçları 22 Haziran: Büyük ikramiye ikiye bölündü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 10:49 | Son Güncelleme

22 Haziran tarihli 1229. Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye ikiye bölündü. İstanbul ve Muğla’dan kupon yatıran 2 kişi 900 bin TL’ye yakın büyük ikramiye kazandı. İşte 22 Haziran Çarşamba Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları...

Sayısal Loto sonuçları 22 Haziran: Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Hafta içinin Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve çekilişten büyük ikramiyeyi kazanan iki kişi çıktı. MPİ’nin paylaştığı rakamlara göre İstanbul ve Muğla’dan kupon yatıran talihlilerden her biri 900 bin TL’ye yakın para kazandılar. Peki 3, 4 ve 5 bilenler ne kadar para alacaklar? İşte 22 Haziran Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 11, 14, 17, 27, 38 ve 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1229. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 896 bin 236 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 167 kişi 4 bin 293 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 209 kişi 74 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 624 kişi 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Küçükçekmece ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 4 milyon 481 bin 176 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 485 bin 835 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 829 bin 847 lira 51 kuruş kamuya aktarılacak.

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