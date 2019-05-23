Sayısal Loto sonuçları 22 Mayıs: Büyük ikramiye hafta sonuna devretti!

Hafta içinin Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve çekilişten büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. MPİ’nin paylaştığı rakamlara göre bu devir ile 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak çekilişe 1.8 milyon TL ikramiye devretti. Peki 3, 4 ve 5 bilenler ne kadar para alacaklar? İşte 22 Mayıs Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre çekilişte kazandıran numaralar 12, 18, 19, 20, 21 ve 26 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1220'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 8 bin 735 lira devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 72 kişi 5 bin 605'er lira, 4 bilen 3 bin 441 kişi 88'er lira ve 3 bilen 63 bin 673 kişi 12'şer lira ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 513 bin 97 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 835 bin 42 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 467 bin 5 lira kamuya aktarılacak.

