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Sayısal Loto sonuçları 24 Temmuz: Büyük ikramiye Bursa’ya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

24 Temmuz tarihli 1238. Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye tek kişiye gitti. Bursa’dan kupon yatıran 1 kişi 1 milyondan TL’den fazla büyük ikramiye kazandı. İşte 24 Temmuz Çarşamba Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları...

Sayısal Loto sonuçları 24 Temmuz: Büyük ikramiye Bursa’ya çıktı!

Hafta içinin Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve çekilişten büyük ikramiyeyi kazanan bir kişi çıktı. MPİ’nin paylaştığı rakamlara göre Bursa'dan kupon yatıran talihli 1 milyon TL’den fazla para kazandı. Peki 3, 4 ve 5 bilenler ne kadar para alacaklar? İşte 24 Temmuz Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu çekilişte kazandıran numaralar 8, 12, 20, 21, 37 ve 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1238. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 106 bin 221 lira 5 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 72 kişi 6 bin 146 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 724 kişi 89 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 66 bin 789 kişi 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 2 milyon 765 bin 549 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 916 bin 383 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 512 bin 138 lira 83 kuruş kamuya aktarılacak.

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