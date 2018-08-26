Sayısal Loto sonuçları 25 Ağustos: Devirli ikramiye 2’ye bölündü!

Hafta ortasında yapılan çekilişte devreden büyük ikramiye Cumartesi çekilişinde sahiplerini buldu. 1143. Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişten sonra MPİ’nin resmi sitesinden açıklandı. İşte tatil bölgelerimizden kupon yatıran ve belki de orada tatil yapmakta olan 2 talihlinin büyük ikramiyeyi kazandığı 25 Ağustos Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...

Çekilişin numaraları: 04 - 25 - 37 - 38 - 42 - 43

Sayısal Loto verilerine göre altı bilen iki talihli 1 milyon 61 bin 915 lira 70'er kuruş kazandılar. Çekilişin talihlilerinin kuponlarını Antalya'nın Alanya ile İzmir'in Tire ilçelerinde yatırdıkları öğrenildi.

25 Ağustos Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 76 kişi 8 bin 112 lira 85'er kuruş, 4 bilen 5 bin 279 kişi 87 lira 65'er kuruş, 3 bilen 105 bin 150 kişi 12 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.



